До 20 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 23 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в субботу, 23 августа, составит от 18 до 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачность с прояснениями и кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 15 до 20 градусов, по области тоже возможны небольшие осадки.

Будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 739 миллиметров ртутного столба.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что август 2025 года стал одним из самых дождливых месяцев в Москве с начала XXI века. Он вошел в топ-10 еще до своего завершения. Кроме того, предстоящая декада также добавит осадков, так как дожди ожидаются в течение следующих 7–8 дней.

Кроме того, первые заморозки были зафиксированы на Русской равнине. На западе Вологодчины термометр показал минус 2,5 градуса, в селе Конево на юге Архангельской области – минус 0,7 градуса, в Верхней Тойме – минус 1,2, в Двинском Березнике и Койнасе – минус 0,1.