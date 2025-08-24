"Новости дня": обновленная подстветка заработала на набережной в "Коломенском"

Обновленная подстветка заработала на набережной в парке музея-заповедника "Коломенское". Там установили более 100 фонарей, которые выгодно подчеркивают красоту природы парка и его архитектуры.

В цветниках установили более 83 тысяч шаров "светлячков". При солнечном свете они выглядят как одуванчики, покрытые белым пухом. Для подсветки деревьев смонтировали грунтовые прожектора. Их свет направлен вдоль стволов и ветвей, благодаря чему деревья буквально светятся изнутри.

