Мобильный кинотеатр заработал в столице в рамках Московской недели кино

Мобильный кинотеатр начал работать в столице в рамках Московской недели кино.

Кинотрак будет курсировать по всему городу и заедет в парк "Красная Пресня", Парк Горького, кинопарк "Москино", фудмолл "Три вокзала. Депо" и на другие локации.

Каждую площадку оборудуют лежаками и пуфами для удобства. На большом экране покажут как классику, так и новинки – всего более 30 киноработ из России и других стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

