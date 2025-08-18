Форма поиска по сайту

18 августа, 07:00

Культура

Мобильный кинотеатр заработал в столице в рамках Московской недели кино

Мобильный кинотеатр заработал в столице в рамках Московской недели кино

Мобильный кинотеатр начал работать в столице в рамках Московской недели кино.

Кинотрак будет курсировать по всему городу и заедет в парк "Красная Пресня", Парк Горького, кинопарк "Москино", фудмолл "Три вокзала. Депо" и на другие локации.

Каждую площадку оборудуют лежаками и пуфами для удобства. На большом экране покажут как классику, так и новинки – всего более 30 киноработ из России и других стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

