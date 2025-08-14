Экспозиция о столичных кладах открылась в Музее археологии Москвы

В Музее археологии Москвы открылась экспозиция, посвященная московским кладам. Ее подготовили специально ко Дню археолога 15 августа.

Посетители выставки смогут увидеть как один из самых древних в собрании музея кладов, содержащий кремневые орудия эпохи неолита, так и современные находки. В экспозиции представлено 14 кладов.

Всего экспонаты музея охватывают около 20 тысячелетий истории столицы. В День археолога здесь подготовили масштабную интерактивную программу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.