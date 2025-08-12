Фильм "Курсанты Кремля" покажут в кинотеатрах "Москино" ко Дню российского флага

Фото: mos-kino.ru

В кинотеатрах "Москино" 22 августа пройдут кинопоказы картины "Курсанты Кремля". Мероприятие приурочено ко Дню российского флага, сообщает пресс-служба сети.

"Документально-публицистический фильм "Курсанты Кремля" знаменует 105-летие одного из старейших военно-учебных заведений России – Московского Высшего общевойскового военного училища", – говорится в сообщении.

Картина расскажет зрителям о становлении училища и его роли в истории. В том числе будут показаны героические сражения в битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Тогда из 1 330 курсантов из боя не вернулись 811.

Это единственный в России военный вуз, который имеет почетное право проводить выпуск молодых офицеров на Красной площади.

Как ранее рассказал представитель сети кинотеатров Дмитрий Мальшов, "Москино" ежемесячно проводит бесплатные кинопоказы, посвященные патриотизму и важным историческим датам.

Программа регулярно обновляется. В нее входят как выдающиеся советские картины, так и работы последних лет.