12 августа
Турникеты нового поколения появятся в метро Москвы
Турникеты нового поколения появятся в столичном метро. Новинка представлена на выставке "Та самая Москва", которая проходит в "Манеже".
Турникеты компактнее по размерам, но работают быстрее. На них установлена российская микроэлектроника, которая производится в Зеленограде.
Новое оборудование обеспечит быстрый и удобный проход в транспорт для маломобильных и слабовидящих пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.