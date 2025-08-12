Форма поиска по сайту

12 августа, 16:30

Транспорт

Турникеты нового поколения появятся в метро Москвы

Турникеты нового поколения появятся в столичном метро. Новинка представлена на выставке "Та самая Москва", которая проходит в "Манеже".

Турникеты компактнее по размерам, но работают быстрее. На них установлена российская микроэлектроника, которая производится в Зеленограде.

Новое оборудование обеспечит быстрый и удобный проход в транспорт для маломобильных и слабовидящих пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

