"Мой район. Новости": число маршрутов электробусов в Москве достигло 220

Число маршрутов электробусов в Москве достигло 220. На экологичную технику переведен маршрут № 878, который соединяет метро "Теплый Стан" со станцией "Кокошкино" 4-го центрального диаметра. Он обслуживает жителей нескольких районов ТиНАО и Юго-Западного округа.

Электробусы нового поколения оснащены климат-контролем, информационными табло, USB-разъемами для зарядки и световой индикацией на дверях для удобства посадки. Вместимость – свыше 85 пассажиров, запас хода превышает 90 километров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".