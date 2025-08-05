Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста после реконструкции

Большой Каменный мост обрел новую жизнь и прослужит еще долгие годы. Как его обновляли, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Работы здесь выполнили всего за 14 месяцев. В первую очередь там заменили поврежденные коррозией балки и несущие конструкции, проложили новые коммуникации, отреставрировали гранитную облицовку, установили современное освещение и отремонтированные чугунные ограждения.

Самым сложным этапом стала установка временных металлических конструкций для ремонта без ограничения судоходства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.