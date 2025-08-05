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05 августа, 10:45

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста после реконструкции

Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста после реконструкции

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Большой Каменный мост обрел новую жизнь и прослужит еще долгие годы. Как его обновляли, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Работы здесь выполнили всего за 14 месяцев. В первую очередь там заменили поврежденные коррозией балки и несущие конструкции, проложили новые коммуникации, отреставрировали гранитную облицовку, установили современное освещение и отремонтированные чугунные ограждения.

Самым сложным этапом стала установка временных металлических конструкций для ремонта без ограничения судоходства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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