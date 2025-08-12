Грант за продвижение образа столицы в кино увеличен на 5 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Максимальный грант для создателей кино, которые передают в своих проектах образ Москвы, увеличен с 15 до 20 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин в своем телеграм-канале.

По его словам, был пересмотрен подход к оценке контента, а также введена система критериев.

"Экспертный совет из представителей индустрии будет в том числе анализировать <...> органичность включения образа и кадров Москвы в фильм, узнаваемость архитектурных образов", – уточнил Фурсин.

Прием заявок на гранты уже стартовал. Ее можно отправить до 12 ноября на сайте "Москино".

В пресс-службе столичного департамента культуры сообщили ТАСС, что кинокомпании участвуют в конкурсе на грант за создание образа столицы в кино с 2020 года. За это время было поддержано 38 кинопроектов, включая сериалы, художественные и короткометражные фильмы.

Помимо этого, Москва также поддерживает производство кино совместно с зарубежными кинопроизводителями.

С 23 по 27 августа пройдет Московская международная неделя кино. В столицу прибудут представители киноиндустрии из нескольких десятков стран, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилию, Францию и Египет.



В рамках недели кино для гостей подготовят бесплатные кинопоказы в сети "Москино", "Художественном" и кинотраке, являющемся уникальным мобильным кинотеатром, который будет ходить по паркам и знаковым площадкам города. Кроме того, программа предполагает проведение благотворительного аукциона кинореквизита и традиционную акцию "Ночь кино".



