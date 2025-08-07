Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В столицу прибудут представители киноиндустрии из нескольких десятков стран, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилию, Францию и Египет.



В рамках недели кино для гостей подготовят бесплатные кинопоказы в сети "Москино", "Художественном" и кинотраке, являющемся уникальным мобильным кинотеатром, который будет ходить по паркам и знаковым площадкам города. Кроме того, программа предполагает проведение благотворительного аукциона кинореквизита и традиционную акцию "Ночь кино".



В деловой программе запланировано более 30 сессий, на которых участники обсудят ключевые тренды развития индустрии в России и мире. Одновременно в трех залах кинозавода "Москино" состоятся встречи с экспертами и презентации международных проектов.

Участники проекта "Активный гражданин" выберут фильмы, которые войдут в программу юбилейной "Ночи кино". В голосовании представлены 18 кинокартин, которые демонстрировались на площадках "Москино" с 2016 по 2024 год.

К примеру, пользователи смогут выбрать между фильмами "Пара из будущего" Алексея Нужного, "Чемпион мира" Алексея Сидорова, "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко и "Воздух" Алексея Германа – младшего.

