Москвичам рассказали, какие музеи можно посетить бесплатно до 17 августа

В рамках проекта "Московская музейная неделя" в столице можно бесплатно посетить выставки, а также квартиры известных писателей и поэтов. Куда отправиться до конца текущей недели – в материале Москвы 24.

Легендарные экспозиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы народного художника России, академика Российской академии художеств Василия Нестеренко можно увидеть в выставочном зале "Домик Чехова" во вторник, 12 августа. Живописец стал известен благодаря храмовой живописи. Он работал внутри храма Христа Спасителя, Вооруженных сил РФ, кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Дмитрове и не только. Для посещения выставки всем желающим потребуется предварительно оформить электронные билеты.

Также во вторник, 12 августа, Московский музей современного искусства предлагает бесплатно посетить музеи-мастерские Дмитрия Налбандяна и Зураба Церетели, музей Вадима Сидура, провести время в Московском музее современного искусства на Петровке и на Гоголевском бульваре, а также сходить в образовательный центр Московского музея современного искусства.

Кроме того, всем желающим предлагается посетить "Мультимедиа-арт-музей", где пройдут 11 новых выставок: "От Битлз до Гальяно. Звездная одиссея Жана-Мари Перье", "Легче, чем воздух", "Вне времени", "Король папарацци", "Герои своего времени" и другие.

Также в рамках проекта "Московской музейной недели" во вторник можно попасть и на экспозицию "Галерея Ильи Глазунова" – народного художника СССР. Картинная галерея, созданная в его честь, является одним из ведущих музеев Москвы. В нем находится более 700 графических и живописных произведений мастера. Помимо этого, все желающие могут прийти в Музей сословий России, где представлена экспозиция, посвященная жизни русского общества до Октябрьской революции 1917 года.

Посетить все музейные пространства дворцового комплекса музея-заповедника "Царицыно" можно 14 августа. Здесь откроют двери Большой дворец, Средний дворец (Оперный дом), Малый дворец, а также Хлебный дом, Третий Кавалерский и оранжерейные корпуса. В пространстве представлены экспозиции, которые повествуют о создании дворцового ансамбля.

В пятницу, 15 августа, бесплатно можно стать гостем Дарвиновского музея, где каждый посетитель узнает, как происходят эволюция, естественный отбор и формируется разнообразие жизни на Земле. Помимо экспозиции, здесь также находятся интерактивные центры и оранжерея с возможностью выйти на крышу. К тому же в пятницу для всех желающих будут открыты и двери Государственного музея А. С. Пушкина.

В свою очередь, в субботу, 16 августа, будут бесплатно открыты пространства объединения "Музеи Москвы". Гости смогут ознакомиться с геральдической выставкой, изучить историю Лефортовского парка, посетить музей археологии Москвы и другие локации.





Известные музеи-квартиры и дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 13 августа, все желающие могут посетить "Есенин-центр" и Дом-музей С. А. Есенина. Также в рамках проекта для москвичей и гостей города будут открыты мемориальная квартира Маяковских в Студенецком переулке и "Квартира на Большой Пресне".

Кроме того, ежемесячно по средам третьей недели есть возможность прийти в музей-усадьбу "Люблино", которая относится к памятникам архитектуры эпохи классицизма. Здесь посетители увидят потолочные настенные росписи, сюжеты которых относятся к античным легендам и мифам.

В четверг, 14 августа, свои двери бесплатно откроет Дом-музей Марины Цветаевой, где она жила с 1914 по 1922 годы с мужем Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной. Здесь она написала 10 книг, а также первые эссе и пьесы.

Музей М. А. Булгакова будет открыт для всех желающих 17 августа, в воскресенье. Комната в квартире № 50 стала первым жилищем знаменитого писателя. Здесь он прожил три года вместе с женой Татьяной Лаппа, создавая такие романы как "Белая гвардия", "Роковые яйца", "Записки на манжетах", "Дьяволиада" и другие. Спустя несколько лет жилье стало прототипом "нехорошей квартиры", которая описывалась в романе "Мастер и Маргарита".

Также в воскресенье будет открыта мемориальная экспозиция в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Комнаты, в которых жил писатель, воссозданы с документальной точностью благодаря посещавшим его гостям. В одной их них находится копия посмертной маски Гоголя, которую выполнил скульптор Николай Рамазанов.

Все подробности и информация о других мероприятиях доступны на официальном сайте.