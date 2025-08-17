Форма поиска по сайту

17 августа, 00:30

Культура

Квартет "Заячий стон" представил в Москве постановку с сатирической версией Титаника

Квартет "Заячий стон" представил в музейном парке "Политех" сатирическую версию Титаника.

Представление разыграли в рамках фестиваля "Театральный бульвар".

По словам артиста "Заячего стона" Виталия Боровика, Титаник – это образ, а именно образ жизни человека, который должен успеть сыграть свою историю, потому что никогда ты не знаешь, когда наступит твой айсберг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева

