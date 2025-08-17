17 августа, 00:30Культура
Квартет "Заячий стон" представил в Москве постановку с сатирической версией Титаника
Квартет "Заячий стон" представил в музейном парке "Политех" сатирическую версию Титаника.
Представление разыграли в рамках фестиваля "Театральный бульвар".
По словам артиста "Заячего стона" Виталия Боровика, Титаник – это образ, а именно образ жизни человека, который должен успеть сыграть свою историю, потому что никогда ты не знаешь, когда наступит твой айсберг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.