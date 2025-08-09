Форма поиска по сайту

09 августа, 13:00

Культура

"Кафе Эпоха": Татьяна Васильева и Олег Шкловский

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой Татьяной Васильевой и актером Олегом Шкловским советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, в игровой форме.

Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам: еда, искусство и кино Советского Союза, герои зарабатывают баллы и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Программа: Кафе Эпоха
культура

