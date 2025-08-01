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01 августа, 12:15

Культура

"Кинореквизит": куртки, духи, вывески

"Кинореквизит": куртки, духи, вывески

Музыкально-поэтическое представление прошло на Патриарших прудах

Музыкально-поэтическое представление прошло на Патриарших прудах

"Интервью": Алексей Франдетти – о том, как уговорить Басту сочинить мюзикл

Премьера комедийного сериала "Баранкины и камни силы" состоялась в Москве

Спектакль "Черная речка. Кукольная дуэль" покажут на Чистопрудном бульваре 31 июля

Артисты выступили с песнями на стихи Есенина в рамках "Театрального бульвара"

Выступление с песнями на стихи Есенина прошло на Патриарших прудах

"Интервью": Юлия Волкова – о том, на что она не согласится ради роли

В Москве откроется передвижная выставка "Война миров 3.0"

За что композитор Гия Канчели отдал Георгию Данелии свою импортную куртку? Как она выручила сценариста Резо Габриадзе в Израиле? И как благодаря "шевретке" поклонники "Бриллиантовой руки" сочинили биографию Лелика?

Какими духами пользовались Катя Тихомирова из фильма "Москва слезам не верит", Анна Сергеевна из комедии "Бриллиантовая рука" и Надя Шевелева из кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром"?

Что означают странные вывески в комедиях "Служебный роман" и "Жених с того света"? Когда в Москве появились первые в СССР неоновые вывески? Об этом – в программе "Кинореквизит".

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