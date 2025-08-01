"Кинореквизит": куртки, духи, вывески

За что композитор Гия Канчели отдал Георгию Данелии свою импортную куртку? Как она выручила сценариста Резо Габриадзе в Израиле? И как благодаря "шевретке" поклонники "Бриллиантовой руки" сочинили биографию Лелика?

Какими духами пользовались Катя Тихомирова из фильма "Москва слезам не верит", Анна Сергеевна из комедии "Бриллиантовая рука" и Надя Шевелева из кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром"?

Что означают странные вывески в комедиях "Служебный роман" и "Жених с того света"? Когда в Москве появились первые в СССР неоновые вывески? Об этом – в программе "Кинореквизит".