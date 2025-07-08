Дом детства Виктора Цоя в Санкт-Петербурге признали региональным памятником

Фото: kgiop.gov.spb.ru

Власти Санкт-Петербурга признали жилой дом с башней на углу Московского проспекта и Бассейной улицы, где провел свое детство музыкант Виктор Цой, памятником культурного значения, сообщили в телеграм-канале городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Решение приняли сотрудники санкт-петербургского ведомства. В комитете отметили, что здание – яркий пример архитектурной советской неоклассики, в стиле которой возводили дома после Великой Отечественной войны.

Планы по возведению дома были еще до начала боевых действий. Советские власти планировали сделать магистраль Московского проекта ключевой линией города по линии север-юг. Начали строить дом только в 1950 годы. В реализации проекта приняли участие архитекторы Григорий Симонов, Борис Рубаненко Сергей Васильковский, Лазарь Хидекель и скульптор Игорь Крестовский.

Центром композиции сооружения стала угловая башня. Ее создали в духе московских высоток того времени. Фасады облицевали ребристыми цементными облицовочными плитами, которые без форм отлили в песке.

Ранее фасады московского памятника архитектуры конца XVIII – середины XIX веков, в котором находится посольство Белоруссии, начали реконструировать. Рабочие приведут в порядок лепной декор объекта, наружные лестницы, балконы, женские скульптуры на фасаде и ограду.