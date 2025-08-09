Форма поиска по сайту

09 августа, 22:00

"Откройте, Давид": Прохор Шаляпин

Новый герой программы "Откройте, Давид" – певец, шоумен, телеведущий и один из самых популярных блогеров в России Прохор Шаляпин. За плечами у артиста профессиональное музыкальное образование, "Фабрика звезд" и тернистый путь в шоу-бизнесе. Лишь спустя много лет Прохор обрел поистине народную славу, завоевав сердца зрителей своими смешными, где-то по-доброму наивными и всегда позитивными роликами в соцсетях.

Почему молодому талантливому исполнителю не нашлось места на большой сцене? Почему Прохор называет себя человеком-мемом? Сколько сегодня зарабатывают блогеры и где в Москве можно встретить Прохора Шаляпина?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

Программа: Откройте, Давид
шоу-бизнесвидеоДавид Виннер

