В Кускове откроется экспозиция, посвященная графу Сергею Шереметеву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В усадьбе Кусково после завершения реставрации Швейцарского домика будет открыта экспозиция, посвященная графу Сергею Шереметеву, рассказал директор государственного дворцово-паркового музея-заповедника "Останкино и Кусково" Сергей Авдонин в беседе с Агентством "Москва".

Граф Шереметев был последним владельцем усадьбы. Авдонин подчеркнул, что работы "никогда не останавливаются".

"Стоит отметить, что для Швейцарского домика, всегда использовавшегося как административное здание, запланированная экспозиция станет первой за все время существования", – отметил директор.

Он также рассказал, что усадьба получила статус музея после революции 1917 года. На архитектурные сооружения и внутреннее убранство влияет время, поэтому необходимо сохранять и реставрировать наследие, сохранившееся до наших дней.

Благодаря вниманию городских властей начиная с 2010-х реставраторы провели большую работу. В 2012–2014 годах в павильоне "Эрмитаж" и Большой Каменной оранжерее были усилены конструкции фундаментов и отремонтированы инженерные системы.

Кроме того, реставраторы привели в порядок внешнюю часть деревянного дворца, а именно: белокаменное крыльцо, архитектурный декор и кровлю.

"В 2019 году завершилась трехлетняя реставрация павильона "Грот": наиболее полно было восстановлено сложное ракушечное убранство интерьеров – а ведь в декоре кабинетов отделка состоит из 24 видов раковин тропических морей", – поделился Авдонин.

Также реставрировали парковую скульптуру, так как за три столетия мрамор на открытом воздухе изменил цвет и покрылся трещинами, но сейчас посетители усадьбы могут увидеть ее в первозданном виде.

В 2020 году завершили работу по реставрации в регулярном парке, одном из немногих сохранившихся в столице, и фасадов отдельных павильонов ансамбля. Сейчас важная задача музея – привести в порядок интерьеры дворца.

"Планируется отреставрировать все без исключения помещения "Большого дома" – от цокольного этажа до антресоли – и все внутреннее убранство: обития, скульптура, осветительные приборы, камины, зеркала, мебель и архитектурная живопись", – заключил директор.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что усадьбе Кусково исполнилось 310 лет. Он напомнил, что ансамбль летней резиденции Шереметевых сформировался в 1750–1770 годах. Наиболее полно сохранилась регулярная часть с мраморной скульптурой, обелиском и колонной, прудами, каналами и основными архитектурными памятниками.

"Мы бережно относимся к наследию и стараемся сохранить все, что дошло до нас. Поэтому в последние годы в усадьбе Кусково ведется комплексная реставрация. Уже обновили регулярный парк, фасады Дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон "Грот", обелиск, колонны со статуей Минервы", – отметил мэр Москвы.

9 августа на территории усадьбы пройдут праздничные мероприятия, всех желающих приглашают на лекцию, посвященную утраченным архитектурным памятникам и редким сохранившимся предметам, на бесплатную экскурсию по ансамблю и выставку редких фотографий Кусково, сделанных в 1883 году.

