Фестиваль документальных фильмов о России стартовал в Москве

В Москве открылся первый всероссийский фестиваль документальных фильмов, посвященный уникальным уголкам страны. Мероприятие проходит при поддержке Русского географического общества и АНО "Москино" в киноцентре "Октябрь" и продлится неделю.

Зрители бесплатно увидят ленты, снятые в ходе экспедиций и на заповедных территориях. Среди фильмов – "Станция Восток. Русское сердце Антарктиды" и "В Арктику".

