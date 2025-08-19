Форма поиска по сайту

19 августа, 15:30

Фестиваль документальных фильмов о России стартовал в Москве

В Москве открылся первый всероссийский фестиваль документальных фильмов, посвященный уникальным уголкам страны. Мероприятие проходит при поддержке Русского географического общества и АНО "Москино" в киноцентре "Октябрь" и продлится неделю.

Зрители бесплатно увидят ленты, снятые в ходе экспедиций и на заповедных территориях. Среди фильмов – "Станция Восток. Русское сердце Антарктиды" и "В Арктику".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

