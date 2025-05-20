В Роскомнадзоре объяснили, будут ли блокировать "Гарри Поттера" и "Игру престолов"

В российских СМИ появилась информация о возможной блокировке зарубежных фильмов и сериалов, якобы содержащих пропаганду отказа от рождения детей. В список потенциально "неугодных" попали франшиза о Гарри Поттере, "Игра престолов" и "Карточный домик". Поводом стал приказ Роскомнадзора, который вступит в силу с 1 сентября и определит критерии блокировки контента с нежелательной идеологией.

Однако в Роскомнадзоре уже пояснили: речь не идет о запрете указанных проектов. По словам представителей ведомства, обвинения в пропаганде чайлдфри в этих картинах не имеют под собой оснований. В Минкульте добавили, что легальный показ таких фильмов сейчас невозможен по другой причине – из-за отсутствия прокатных удостоверений, так как правообладатели ушли из России.

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