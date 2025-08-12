12 августа, 12:00Культура
Артистка Александра Захарова рассказала, когда актер диктует режиссеру свои условия
Актер может начать диктовать режиссеру свои условия, если он стал такой личностью, как Леонид Броневой или Татьяна Пельтцер, заявила народная артистка РФ Александра Захарова.
По ее словам, актера можно сравнить с краской. И если артист чуть пониже, чем Броневой или Пельтцер, то режиссер им просто рисует и диктует ему. При этом Захарова напомнила слова Пельтцер: "Актер – это 99% везения". Артистка подчеркнула, что на талант она оставляла 1%.
