Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 12:00

Культура

Артистка Александра Захарова рассказала, когда актер диктует режиссеру свои условия

Артистка Александра Захарова рассказала, когда актер диктует режиссеру свои условия

"Моя Москва": Аркадий Коваль. Часть 1

В музее Пушкина 12 августа пройдет выставка о цветах и истории музея

Онлайн-кинотеатры России заработали 78,2 млрд руб за первое полугодие 2025 года

"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 2

Концерт "Искусство строить" прошел в саду "Эрмитаж"

Симфонический оркестр выступил в саду "Эрмитаж"

Коллектив ВИА "Кама" выступил на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Концерт ВИА "Кама" прошел на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Собянин рассказал о редких экспонатах в музеях и школах искусств столицы

Актер может начать диктовать режиссеру свои условия, если он стал такой личностью, как Леонид Броневой или Татьяна Пельтцер, заявила народная артистка РФ Александра Захарова.

По ее словам, актера можно сравнить с краской. И если артист чуть пониже, чем Броневой или Пельтцер, то режиссер им просто рисует и диктует ему. При этом Захарова напомнила слова Пельтцер: "Актер – это 99% везения". Артистка подчеркнула, что на талант она оставляла 1%.

Большое интервью с Александрой Захаровой выйдет во вторник, 12 августа, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика