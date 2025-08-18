Форма поиска по сайту

18 августа, 11:30

Культура

Актер Смирнитский рассказал о своей роли Портоса в "Мушкетерах"

Народный артист РФ Валентин Смирнитский рассказал, что даже спустя много лет после выхода фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" зрители видят в нем персонажа Портоса.

Актер признался, что эта роль "прилипла" к нему, но это и хорошо и плохо. По его словам, такое происходит со многими актерами. Сам Смирнитский относится к этому философски.

Большое интервью с Валентином Смирнитским выйдет в понедельник, 18 августа, в эфире телеканала Москва 24.

культуракиновидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

