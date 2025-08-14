"Моя Москва": Владимир Стеклов. Часть 1

Народный артист России Владимир Стеклов признается, что в его жизни два главных столпа – работа и дружная семья. К счастью актера, он востребован и в театре, и в кино, а вся династия Стекловых живет в Москве, причем на одной магистрали: Тверской улице и ее продолжении, Ленинградском проспекте.

В этом выпуске, прогуливаясь по Тверскому району, Стеклов вспомнит о своем первом приезде в столицу со старшей дочерью Агриппиной, расскажет, как водил в школу среднюю дочь Глафиру, покажет любимое место младшей – Арины, и откроет другие секреты своей Москвы.

