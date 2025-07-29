Собянин: более 250 общественных проектов москвичей получили поддержку города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 250 общественных проектов москвичей получили поддержку города в рамках конкурса "ЛИЦА района", который проводится с 2020 года. Об этом сообщил в своем с личном блоге Сергей Собянин.

С момента запуска конкурса было подано свыше 4,5 тысячи заявок от москвичей, которые хотели повлиять на развитие своего города. Самыми активными оказались жители Таганского, Тверского, Басманного и Пресненского районов и района Хамовники.

В 2025-м было подано уже свыше 500 заявок. По словам мэра Москвы, это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024-го. В этом году горожане могут до 30 сентября направить свои обращения по 6 направлениям: здравоохранение и инклюзивность, личностное развитие и образование, культура и творчество, патриотическое воспитание, семейные ценности и сообщества, а также спорт и экология.

Москвичи смогут получить награду в одной из трех номинаций: для авторов уже реализуемых инициатив – "Мой проект", для начинающих путь в общественной сфере – "Моя идея проекта", а для новых предложений, поступивших от победителей предыдущих сезонов, – "ЛИЦА 2.0: Хранители традиций".

Желающие могут подать заявку как с общественными инициативами, так и с предложениями по улучшению столичных районов, а также с проектами по продвижению локальных брендов на городской уровень. Сперва обращение горожан будет дистанционно протестировано, а затем участники конкурса должны презентовать свои работы экспертам.

После этого участвующим будет предоставлен доступ к образовательной программе. Кроме того, они смогут посещать нетворкинг-сессии, мастер-классы, тренинги, лекции и командообразующие мероприятия.

Победители станут частью сообщества "ЛИЦА" Агентства общественных проектов. Также они получат призы и помощь в реализации своих инициатив, в том числе смогут презентовать свои разработки на городских фестивалях или организовать мероприятия на площадке агентства "ПРОстранство ЛИЦА".

В 2025-м сразу несколько работ были интегрированы в проект "Лето в Москве", включая мастер-классы, концерты, веселые старты, профориентационные квесты и многое другое. В общей сложности запланировано проведение 22 окружных семейных фестивалей "ЛИЦА".

Собянин сообщил, что в 2026-м к конкурсу привлекут не только москвичей, но и различные предприятия и организации. В частности, будут введены номинации для НКО, коммерческих структур и социально ответственного бизнеса, а также Молодежных советов органов исполнительной власти и столичных предприятий, объединений отраслевой молодежи Москвы.

Мэр также вспомнил несколько проектов, которые были представлены в прошлом году. Например, супруга участника спецоперации Ольга Тихонова, которая руководит благотворительным Центром развития и психологической помощи "Лисена Арт", презентовала всероссийский патриотический фестиваль "Папа, я жду тебя дома!".

В результате мероприятие объединило 15 тысяч человек из более 600 городов России. Награды получили свыше 180 победителей в 10 номинациях. Каждый участник представил свои рисунки, открытки, поделки, эссе, фото и видео, презентации, аппликации и панно. Все работы были посвящены защитникам Отечества.

Жанна Маланичева выступила с инициативой по созданию платформы телеграм-каналов "Социальный гид. Москва", который рассказывает москвичам про льготы, пособия и иные меры социальной поддержки. В рамках проекта существует сразу несколько групп: для лиц старшего возраста и людей с инвалидностью, по санаторно-курортному лечению, а также по поддержке участников СВО и их семей.

Ксения Измайлова одержала победу с проектом "Имя улиц". В рамках данной инициативы рассказывается история человека, в честь которого была названа та или иная улица. Для горожан проводятся интеллектуальные игры и турниры, позволяющие укрепить связи между поколениями через изучение биографий выдающихся людей.

Проект Юрия Ковалевского "Лига патриотов" объединяет любителей футбола, хоккея и иных видов спорта. Каждый год проводятся десятки турниров, в рамках которых организуются не только матчи, но и встречи с участниками спецоперации, благотворительные акции и сбор гуманитарной помощи.

Лектор общества "Знание" Дмитрий Вятчин тоже выступил с инициативой, в рамках которой предложил организовать пространство для свободного творчества и живого общения. В результате был создан "Ламповый квартирник", в рамках которого читают стихи, играют на музыкальных инструментах и поют. Уже прошло свыше 55 встреч, в которых приняли участие более 1,5 тысячи человек.

Любовь Ершова разработала проект под названием "Елка-блог". Эту премию могут получить блогеры, которые популяризируют институт семьи, а также сохранение и приумножение семейных ценностей. В прошлом году на звание лучшей семьи претендовали 64 пары из разных городов страны.

"Проекты получаются живыми и яркими, потому что их предлагают и реализуют те, кто знают и любят Москву лучше всех – сами москвичи. Поэтому, если у вас есть идеи, обязательно делитесь ими: воплотим их вместе", – заключил Собянин.

Между тем с начала лета участники спецпроекта "Время возможностей" реализовали свыше 1,5 тысячи различных идей. Особой популярностью пользовались творческие мастер-классы, скидки от столичных рестораторов, а также познавательные занятия и спортивные тренировки. Активнее всего себя показали предприниматели из сферы общепита и услуг, а также бизнесмены из сферы образования и творчества.

