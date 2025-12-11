Журналист Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Американский журналист и политический обозреватель Такер Карлсон назвал Россию "самым очевидным союзником" для США. Такое мнение он высказал во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

По его словам, выгода для Штатов заключается в большой территории России, огромном количестве месторождений полезных ископаемых, а также во внушительной военной мощи РФ.

"Так что, если вам нужен союзник, Россия будет лучшим вариантом", – подчеркнул журналист.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перспективы для восстановления взаимоотношений между РФ и США могут появиться лишь в случае устранения взаимных раздражителей. По его словам, только при этом условии отношения Москвы и Вашингтона удастся вывести из кризиса.

