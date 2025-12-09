Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:43

Политика

Трамп указал на огромный потенциал Крыма

Фото: 123RF.com/diy13

У Крыма есть огромный потенциал, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Politico.

"Крым был сердцем. Знаете, я в душе риелтор, верно? Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: "О, Крым такой красивый". Вау", – поделился Трамп.

Президент США также заявил, что полуостров с "четырех сторон" окружен "океаном" (в действительности Крым омывается водами Черного и Азовского морей. – Прим. ред.). По словам американского лидера, есть только небольшой участок суши, который позволяет добраться до основной части Крыма.

Ранее депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, согласно которой страны Европы никогда не признают российскую юрисдикцию в новых регионах, включая Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал это решение абсурдом, так как ЕП не обладает никакими правами, а его заявление стоит рассматривать лишь как "бумагомарательство".

СМИ при этом сообщали, что Вашингтон для достижения мира на Украине может признать российскими Крым и иные территории, которые были освобождены Вооруженными силами России (ВС РФ) в ходе спецоперации. При этом США не учитывают возражения европейских политиков по этому вопросу, уверены журналисты.

