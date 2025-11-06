Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Голливудской актрисе Анджелине Джоли стоило бы посетить новые регионы России. С таким предложением выступил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он подчеркнул, что если бы Джоли была интересна правда, то она бы приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше.

"Году этак в 2014 или 2022, посмотрела в глаза людям, которых объявили сепаратистами только за то, что они хотели быть русскими", – приводит слова Кастюкевича РИА Новости.

По его мнению, актрисе нужно также посетить Белгородскую и Курскую области и побывать в церкви, где украинские боевики расстреливали граждан.

"Только вот она не поедет. Во-первых, мы не будем платить. Потому что способность правды состоит в том, что она всегда выбирается наружу. Во-вторых, в Россию западные пропагандисты ее не пустят из-за страха", – подчеркнул сенатор.

О приезде Джоли в подконтрольный Украине Херсон стало известно 5 ноября. При этом украинские СМИ сообщили, что сотрудниками ТЦК на блокпосту при въезде в Южноукраинск был задержан один из охранников актрисы. Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы мужчину отпустили.

Позже появилась информация, что мужчина – гражданин Украины 1992 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки.