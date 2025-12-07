В Кремле позитивно оценили исчезновение "угрозы РФ" из стратегии США

Фото: 123RF.com/yulenochekk

Исчезновение "прямой угрозы РФ" из американской стратегии национальной безопасности является позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обновленный документ США.

По его словам, Кремль намерен подробнее ознакомиться с новой стратегией и проанализировать ее положения. В частности, в документе содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

"В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций (США. – Прим. ред.)", – отметил Песков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Россия и США постоянно контактируют по вопросам нормализации отношений, а консультации по "раздражителям" носят регулярный характер.

Дипломат добавил, что взаимодействие по этой теме проходит по согласованному дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых "развязок" по конкретным направлениям.