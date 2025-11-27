Путин рассказал о желании США обсудить с РФ ядерные испытания

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Вашингтон предложил Москве обсудить ядерные испытания. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

"Я поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать ее и представить мне предложение о том, что мы должны делать в этой ситуации (проведение США ядерных испытаний – Прим. ред.)", – отметил президент РФ.

15 ноября американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении администрации Белого дома в ближайшее время провести ядерные испытания. Он указывал, что они могут состояться "довольно скоро".

Трамп подчеркивал, что Вашингтон проведет испытания так же, как это делают другие страны. При этом он не стал уточнять, будут ли они предусматривать реальный взрыв ядерного устройства.

Член палаты представителей конгрессвумен Дина Титус уточнила, что возобновление ядерных испытаний возможно только в одном месте на территории страны, которым является старый полигон в штате Невада в менее чем 100 километрах от Лас-Вегаса.

