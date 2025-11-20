Россия и США могут обсудить ядерное разоружение в январе 2026 года

Фото: depositphotos/denisismagilov

Российская сторона готова возобновить диалог с США о сокращении ядерных вооружений. Площадкой для такого разговора может стать сессия конференции по разоружению, которая стартует в январе 2026 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

Он напомнил, что для создания предпосылок к такому диалогу Москва объявила о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ в течение одного года после 5 февраля 2026 года.

"Эта мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания", – указал Гатилов.

По словам дипломата, несмотря на первоначальные сигналы Вашингтона о готовности к диалогу, серьезно продвинуться в возобновлении двусторонних контактов по этой теме пока не удалось. Проблемы сохраняются не по вине российской стороны, подчеркнул постпред.

На сегодняшний день взаимодействие РФ и США по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ограничивается спорадическими контактами на рабочем уровне в рамках профильных международных форумов. Любые переговоры на этот счет должны строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, заключил Гатилов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении администрации Белого дома в ближайшее время провести ядерные испытания. Американский лидер подчеркнул, что испытания могут состояться "довольно скоро". Однако он не стал уточнять будут ли они предусматривать реальный взрыв ядерного устройства.

После заявлений Трампа ООН выступила против испытаний ядерного оружия и призвала избегать эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям.