Постпред РФ Ульянов допустил, что США проведут натурные ядерные испытания

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил в эфире телеканала "Россия 24", что США могут начать натурные ядерные испытания.

"Возможно два варианта. Первое – то, что они (США. – Прим. ред.) тихо спустят все на тормозах, я бы не исключал этого. Но вполне вероятно, что действительно они перейдут к ядерному испытанию", – отметил Ульянов.

Он добавил, что среди республиканцев много влиятельных людей, которые поддерживают начало полноценных ядерных испытаний. Однако дипломат уточнил, что пока информации о подготовке Штатов к этим мероприятиям не поступало России.

"Это хорошо, наверное", – добавил Ульянов.

Постпред РФ также отметил, что вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) пока можно не ждать. Он уточнил, что данный документ должны ратифицировать 4 страны, в том числе США и Китай.

Кроме того, Ульянов заявил, что Штаты пока никак не отреагировали на российские инициативы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он указал, что Москва демонстрирует конструктивный подход и уже предложила варианты выхода из данной ситуации.

"О чем они думают, я не знаю <...> Вообще-то время начинает поджимать, до истечения срока действия ДСНВ <....> совсем мало времени", – заключил постпред РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. По его словам, Штаты якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна.

Владимир Путин, в свою очередь, поручил российским профильным ведомствам внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям. Позже в Кремле уточнили, что глава государства посчитал необходимым изучить именно целесообразность подготовки к испытаниям, а не начинать их немедленно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков особо отметил, что пока речи о непосредственном начале подготовки не идет. Сначала необходимо всесторонне оценить ситуацию, чем будут заниматься специалисты.