Лавров указал, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям на заседании Совбеза, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как пояснил дипломат, президент поручил провести анализ ситуации.

"Поручено МИД и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поручении Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Глава Белого дома подчеркнул, что США якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна.

Путин, в свою очередь, поручил ведомствам в России внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям. Он посчитал необходимым изучить целесообразность подготовки к испытаниям, а не начинать их немедленно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков особо отметил, что пока речи не идет о непосредственном начале подготовки – сначала необходимо всесторонне оценить ситуацию, чем будут заниматься специалисты.