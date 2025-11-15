Трамп заявил, что США уже скоро проведут ядерные испытания

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении администрации Белого дома в ближайшее время провести ядерные испытания. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Американский лидер подчеркнул, что испытания могут состояться "довольно скоро". Однако он не стал уточнять будут ли они предусматривать реальный взрыв ядерного устройства.

"Я не хочу вам это говорить. Но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны", – заявил Трамп.

Ранее Трамп поручил главе Пентагона начать испытания американского ядерного оружия. Он подчеркнул, что США якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна, в том чсиле Россия и Китай.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Вашингтон может начать натурные ядерные испытания. Однако дипломат отметил, что на данный момент информации о подготовке Штатов к этим мероприятиям не поступало РФ.