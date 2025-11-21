Конгрессвумен Титус: ядерные испытания США возможны только рядом с Лас-Вегасом

Фото: ТАСС/Zuma/Marcel Thomas

Возобновление ядерных испытаний в США возможно только в одном месте на территории страны, которым является старый полигон в штате Невада в менее чем 100 километрах от Лас-Вегаса, заявила член палаты представителей конгрессвумен Дина Титус в беседе с РИА Новости.

Титус отметила, что раньше туристы приезжали в Лас-Вегас понаблюдать за ядерными испытаниями, но США до сих пор сталкиваются с проблемами из-за радиоактивного загрязнения, включая следы плутония и урана в питьевой воде.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении администрации Белого дома в ближайшее время провести ядерные испытания. Американский лидер уточнял, что испытания могут состояться "довольно скоро".

Трамп подчеркивал, что Вашингтон проведет испытания также, как это делают другие страны. При этом он не стал уточнять, будут ли они предусматривать реальный взрыв ядерного устройства.

