Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 22:34

Политика
Главная / Новости /

Конгрессвумен Титус: ядерные испытания США возможны только рядом с Лас-Вегасом

Ядерные испытания США возможны только рядом с Лас-Вегасом – конгрессвумен Титус

Фото: ТАСС/Zuma/Marcel Thomas

Возобновление ядерных испытаний в США возможно только в одном месте на территории страны, которым является старый полигон в штате Невада в менее чем 100 километрах от Лас-Вегаса, заявила член палаты представителей конгрессвумен Дина Титус в беседе с РИА Новости.

Титус отметила, что раньше туристы приезжали в Лас-Вегас понаблюдать за ядерными испытаниями, но США до сих пор сталкиваются с проблемами из-за радиоактивного загрязнения, включая следы плутония и урана в питьевой воде.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении администрации Белого дома в ближайшее время провести ядерные испытания. Американский лидер уточнял, что испытания могут состояться "довольно скоро".

Трамп подчеркивал, что Вашингтон проведет испытания также, как это делают другие страны. При этом он не стал уточнять, будут ли они предусматривать реальный взрыв ядерного устройства.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика