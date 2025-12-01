Форма поиска по сайту

01 декабря, 12:00

Политика
Еврокомиссар Макграт: попытка стереть прошлое для РФ станет "исторической ошибкой"

В Европе назвали ошибкой попытку США стереть прошлое для России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Любая попытка "стереть прошлое" для России в урегулировании украинского конфликта станет "исторической ошибкой огромных масштабов". Такое заявление в разговоре с Politico сделал еврокомиссар Майкл Макграт, передает News.ru.

Американские переговорщики должны гарантировать, что стремление к миру не приведет к тому, что РФ избежит судебного преследования, считает еврокомиссар.

"Они должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Макграт.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что Москва и Киев "более чем когда-либо" готовы заключить мирное соглашение. Документ, по его мнению, важен также для Европы – он должен создать прочную стабильность.

При этом в Кремле сообщили, что позиции Украины ухудшаются с каждым днем как внутри страны, так и на фронте. Каждый день, когда Киев тянет с мирными переговорами, является упущенным для украинского лидера Владимира Зеленского.

Глава дипломатии ЕС Каллас назвала ошибочным мнение о проигрыше Украины

