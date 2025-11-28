В МИД заявили, что Россия регулярно контактирует с США по "раздражителям"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия и США постоянно контактируют по вопросам нормализации отношений. Консультации по "раздражителям" носят регулярный характер, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, взаимодействие по этой теме с Вашингтоном проходит по согласованному с США дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых "развязок" по конкретным направлениям.

"Контакты носят регулярный характер. Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна", – добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Россию на следующей неделе для встречи с Владимиром Путиным. Как указывал президент США Дональд Трамп, в рамках переговоров может состояться окончательное утверждение мирного плана по конфликту на Украине.

В МИД РФ отметили, что в настоящее время у Москвы нет ясности относительно итогов встречи представителей Вашингтона и Киева в Женеве и также роли во всем происходящем деструктивных сил, группирующихся вокруг Евросоюза.