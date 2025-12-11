Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили сразу три БПЛА, которые летели на Москву, в четверг, 11 декабря. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – отметил градоначальник.

Атаки вражеских дронов на российскую столицу начались вечером 10 декабря. К настоящему моменту количество сбитых БПЛА достигло как минимум 35 штук.

В настоящий момент в московских аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. За прошедшую ночь, когда также действовали меры безопасности, столичные воздушные гавани отменили, задержали или перенаправили 133 рейса.