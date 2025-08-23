Панду Катюшу из столичного зоопарка поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции 24 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Зрители увидят, как сотрудники Московского зоопарка украшают вольер именинницы, а также смогут посмотреть, как панда выходит принимать поздравления и угощается праздничным тортом из бамбука", – указано в сообщении.

Наиболее интересная часть эфира ожидается с 12:45 до 13:30.

Благодаря трансляции зрители смогут наблюдать за подготовкой к праздничному выходу Катюши. К эфиру можно подключиться в любое время с 07:30 до 21:00.

Панде Катюше из Московского зоопарка уже вручили подарок перед праздником. Она получила цветок из бамбука. После этого Катюша обнюхала подарок, разобрала его и попробовала.

В честь дня рождения панды проводятся различные мероприятия. Гости могут посетить мастер-классы, экскурсии и лекции.

В завершающий день праздничной недели, 24 августа, посетители смогут увидеть китайских барабанщиков и аниматоров, а также необычный арт-объект в виде панды. В 13:00 около павильона "Фауна Китая" состоится вручение подарка панде.

