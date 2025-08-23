Более 15 тысяч человек примут участие в фестивале бега "Моя столица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полумарафон и фестиваль бега "Моя столица" пройдет в Москве 4 и 5 октября. В них примут участие более 15 тысяч человек из 82 регионов России, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Интерес россиян к бегу растет с каждым годом: в 2025 году ожидаемое число участников фестиваля "Моя столица" вырастет вдвое, до 15 тысяч человек, а общее таких соревнований в стране приблизится к одному миллиону. Заключительный в этом году большой забег носит не просто спортивный, а туристическо-просветительский характер", – указал глава проекта "Бегом по Золотому кольцу" Игорь Блюмин.

Забеги на разные дистанции впервые состоятся в течение двух дней. 4 октября взрослые спортсмены преодолеют дистанцию в 5 километров, а дети – 300 и 600 метров. В этот день для участников с ограниченными возможностями здоровья также проведут инклюзивный "Забег безграничных возможностей" на дистанцию 600 метров.

5 октября будут организованы забеги на дистанции 10 и 21,1 километра. Крупнейшие клубы и сообщества страны поборются за призы в разных номинациях, а также за награду для самой многочисленной команды.

Между тем инклюзивный забег в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет на ВДНХ 14 сентября с 08:00 до 10:30. Мероприятие организует благотворительный фонд развития инклюзии в спорте "Больше чем можешь". Все деньги, которые будут собраны в рамках забега, планируется направить на создание в разных российских городах условий для реабилитации людей с инвалидностью.

