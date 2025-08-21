В выходные москвичей ждут "Летфест", модные советы, полумарафон и танцы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С пятницы по воскресенье (22, 23 и 24 августа. – Прим. ред.) жителей и гостей столицы ждут "Летфест", модные советы, полумарафон и танцы в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Любителей спорта приглашают сразу на несколько городских площадок. Например, в парке искусств "Музеон" в субботу, 23 августа, пройдет фестиваль самодельных летательных аппаратов "Летфест". В нем примут участие 20 команд.

В этот же день желающие смогут посетить тренировку по стретчингу проекта "Лето. Пляж. Московский спорт". Занятия пройдут:



в 11:00 в парке "Мещерский", в зоне отдыха "Белое озеро" и на территории Серебряного бора (пляж № 3);

в 14:00 в зоне отдыха "Тропарево" и на территории Школьного озера (Зеленоград).

Кроме того, в воскресенье, 24 августа, в 11:00 тренировки проведут в зоне отдыха "Левобережье" и на территории "Строгино Wake Park".

Участники полумарафона "Лужники" 24 августа преодолеют маршрут по набережным Москвы-реки с видом на достопримечательности столицы. С 12:00 до 16:00 состоятся игры турнира "Герои шахматной доски. Москва", их организуют более чем в 40 местах.

На Петровском бульваре 24 августа боксер Денис Лебедев проведет открытый мастер-класс. С 22 по 24 августа здесь также можно будет принять участие в тренировках по баскетболу и играх.

Любители более спокойного спорта вечером 24 августа смогут покататься на роликовых коньках под фоновую музыку на площадке роллердрома фестиваля "Молодежная точка" на Болотной площади.

Лианозовский парк 24 августа приглашает горожан присоединиться к бирюлькам, крокету, бадминтону и лапте. Гостям расскажут о популярных развлечениях XIX века.

В свою очередь, летний клуб "Москва" на Тверском бульваре проведет заезды на гоночных сиденьях с рулем и педалями. На площадке можно сыграть в пиклбол, городки, крокет, пинг-понг и другие игры.

Жителей и гостей Москвы также ждет традиционный чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Принять участие в соревнованиях можно как на Тверском бульваре, так и на других площадках столицы.

При этом на Страстном бульваре ежедневно с 12:00 до 20:00 организуют занятия для детей.

Кроме того, в рамках "Лета в Москве" проходят мероприятия и для любителей танцев. На Чистопрудном бульваре можно посетить открытые танцевальные мастер-классы, а также детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы".

На большой сцене 22 августа состоится сразу несколько мероприятий:



с 17:00 до 18:00 гости смогут принять участие в мастер-классе школы танцев "ТанцБаза";

с 18:00 до 19:00 удастся увидеть выступление коллектива "Тодэс";

с 19:00 до 22:30 пройдут мастер-класс и танцевальная вечеринка бачаты школы танцев Andance.

При этом 23 августа здесь же состоятся отборочный тур детских соревнований, мастер-класс и танцевальная вечеринка по модерн-свингу школы танцев "Лисоборье", а 24 августа – выступление коллектива "Тодэс" и сальса касино школы танцев Armenycasa.

На средней сцене 22 августа посетителей будет ждать занятие по аргентинскому танго школы танцев "КиберТанго". Представители школы "Просто танцуй" также проведут мастер-класс по сальсе и танцевальную вечеринку.

На следующий день, 23 августа, вновь можно будет научиться танцевать аргентинское танго на занятии школы "КиберТанго". Также гости смогут принять участие в мастер-классе по сальсе и танцевальной вечеринке, 24 августа на средней сцене пройдет отборочный тур по брейк-дансу и хип-хопу, мастер-класс по доминиканской бачате и танцевальная вечеринка школы танцев "Чино".

Сад "Эрмитаж" вечером 23 августа проведет музыкальный вечер "Хор на весь двор". В этот же день на площадке в Лианозовском парке пройдет концерт коллектива Insight. Здесь классические композиции будут сочетаться с современными мотивами.

Кроме того, для горожан проведут съемки кино и вечерние чтения. К примеру, 23 и 24 августа гости площадки "Московский дворик" кинопарка "Москино" смогут принять участие в сцене фильма "Сказка о потерянном времени".

В эти же выходные на площадке "Уездный город" зрители увидят театрализованную сцену из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" и смогут сфотографироваться с артистами.

Для гостей площадки "Книга в городе" у фонтана Витали 23 августа в 17:00 начнется презентация книги "Не только судачки, или Еда в романе "Мастер и Маргарита". Ее проведут авторы книги и сотрудники Музея Михаила Булгакова – замдиректора Иван Назаров и старший научный сотрудник Мария Мишуровская.

Здесь же 24 августа актриса Ольга Литвинова прочитает для гостей отрывки из романа Марины Москвиной "Гений безответной любви". Вместе с тем заслуженный деятель искусств РФ Андрей Геласимов прочитает свой рассказ "Жанна".

В хабе "Развитие" фестиваля "Молодежная точка" на Болотной площади 22 августа пройдет практическое занятие по созданию миниатюрного сада-флорариума. 23 августа – мастер-класс по созданию мотивационного панно.

В хабе "Креатив" пройдет пленэр "Горы". При этом 24 августа посетители хаба также смогут создать визуальный инструмент для отслеживания своих привычек.

Кроме того, гостей ждут:



22 августа в арт-павильоне "Ракета" на улице Рождественке. Юные посетители с помощью авторских раскрасок московского бренда Timart Toys смогут узнать больше о важности семейных традиций. Также ребята соберут развивающий конструктор;

23 августа в арт-павильоне "Ракета" дети вновь соберут развивающий конструктор. Посетителей также ждут авторские раскраски. 24 августа здесь проведут мастер-класс по сбору мозаики и пазлов;

22 августа в арт-павильоне "Домашние животные" в парке "Ходынское поле" состоится мастер-класс по сбору пазлов и мозаики;

23 и 24 августа в арт-павильоне "Автобус красоты" проекта "Сделано в Москве" на Арбате проведут мастер-класс по праздничному экспресс-макияжу.

Желающие также могут познакомиться с этикетом в рамках мастер-класса "Флористика XIX века. Бутоньерки" в Лианозовском парке 24 августа. В творческой мастерской они создадут бутоньерку в дворянском стиле, узнают традиционные техники и соберут композицию из живых цветов.

Разнообразные мастер-классы, организованные российскими брендами, также пройдут в поп-ап-магазинах и бьюти-траках летнего клуба "Москва" на Тверском бульваре. В том числе мастер-класс по флористике, а также декору шоперов и созданию картин в технике эбру.

23 августа для гостей пройдут паблик-ток "Подбор косметики для подростков и грамотный уход за кожей", лекция нутрициолога о водном балансе для молодости, мастер-класс "Обвесы" по созданию индивидуального украшения и многое другое. На следующий день Сергей Турчанинов поделится секретами визажиста.

С 23 по 24 августа в фудмолле "Три вокзала. Депо" пройдет ярмарка. Здесь будут представлены все категории товаров, актуальные для мам с детьми. На этой же площадке 24 августа представят программу для любителей собак.

На Страстном бульваре на площадках "Арт-студия" и "Арт-мастерская" профессиональные художники помогут освоить азы живописи. Кроме того, на площадке "Художественная мастерская" можно будет научиться рисовать этюды и цветочные натюрморты.

Занятия по созданию картины структурной пастой и декора из гипса пройдут 22 августа. Также участники могут закрепить технику импасто и заняться скульптурной живописью.

В субботу пройдут занятия "Природные мотивы", "Цветочная россыпь", "Ботанические узоры" и "Многоцветие".

Между тем для гостей фестиваля "Молодежная точка" в хабе "Развитие" 22 августа проведут квиз "Моя Россия". Любителей моды приглашают на лекцию "Истории про дизайн. Триколор".

В Лианозовском парке 23 августа состоится дворянский променад. На этой же площадке в ретроателье можно будет примерить элегантные аксессуары, созданные по мотивам прошлых эпох.

Помимо этого, до 24 августа на ВДНХ можно посетить гастрономический фестиваль "Вкусы России". Участники предлагают гостям более пяти тысяч национальных блюд. Ресторанный дворик находится между фонтанами "Каменный цветок" и "Дружба народов".

Также в мультимедийном пространстве "Большая Страна" работает выставка "Большая страна: тайны Камчатки". Экспозиция рассказывает о мире вулканов и захватывающей природе Дальнего Востока.

В рамках выставки организованы показы фильмов "Нерка. Рыба красная" и "Огненный лис".

Как сообщалось ранее, на Сретенском бульваре открылась литературная гостиная "Поэзия Серебряного века" проекта "Лето в Москве". Она будет работать 23 августа. В программу войдут авторские песни Веры Струниной, написанные на стихи Марины Цветаевой и Константина Бальмонта.

На Сретенском бульваре также можно увидеть тематические инсталляции, посетить театрализованные перформансы, мероприятия литературных клубов и многое другое.