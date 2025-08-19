Кулинарные мастер-классы от бизнеса пройдут в рамках "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кулинарные и творческие мастер-классы от бизнеса пройдут до 24 августа на фестивале "Вкусы России" на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, розничная сеть "Магнит" приглашает детей раскрасить "Карту региональных вкусов России". Этот мастер-класс будет проводиться в период с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00. Кроме того, с 12:00 до 16:00 у юных гостей будет возможность слепить миниатюры кубанских овощей и фруктов из пластилина.

Также дети смогут попробовать свои силы в создании переводных тату и нанесении аквагрима. Это занятие под названием "Вкусные картинки" будет проходить с 12:00 до 20:00. С 16:00 до 19:00 посетителям предложат поучаствовать в росписи традиционных тульских пряников.

Кроме того, с 21 по 24 августа в 13:00, 15:00 и 17:00, а также с 18 по 20 августа в 15:00 и 17:00 группа "Черкизово" и бренд "Латифа" проведут кулинарные мастер-классы, где каждый желающий сможет узнать секреты приготовления национальных блюд разных народов России, в том числе дюртюлинское харчо, осетинское рагу и чуду с курицей по-маджалисски.

Помимо этого, юным гостям предлагают создать тематические браслеты, расписать гастрономические значки или поучаствовать в нанесении блеск-тату. Эти мастер-классы пройдут в 13:00.

Все мероприятия будут проводиться бесплатно. При этом регистрироваться на них тоже не нужно. Организаторами занятий выступили Минсельхоз России и правительство Москвы.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили бесплатно позаниматься фитроком на пляжах столицы или крыше одного из центров "Место встречи" в рамках проекта "Мой спортивный район". Тренер по танцевальному фитнесу Яна Дюбакова пояснила, что фитрок представляет из себя тренировку с барабанными палочками, в которой сочетаются упражнения по ОФП, аэробные шаги и силовые нагрузки.

Принять участие в тренировках могут все желающие в возрасте от 18 лет. Занятия проводят инструкторы на площадках "Лета в Москве". Они показывают технику выполнения движений и помогают новичкам освоить движения. Тренировки проходят два раза в неделю, по средам – с 19:00 до 20:00 и по воскресеньям – с 10:30 до 11:30.