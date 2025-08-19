"Лето в Москве" приглашает детей интересно провести время с 19 по 24 августа

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Мастер-классы, танцы, подушечные бои и другие мероприятия пройдут в рамках проекта "Лето в Москве" для юных горожан с 19 по 24 августа, передает портал mos.ru.

Фестиваль "Молодежная точка" на Болотной площади приглашает всех желающих присоединиться к играм и мастер-классам, порисовать мелками и покататься на роликовых коньках под музыку. Вход свободный.

Во вторник, 19 августа, в 16:00 в хабе "Развитие" пройдет напольная игра "Твистер". В 18:00 там же состоится мастер-класс по созданию панно из мягкого пластилина "Павлин". В этот же день на веранде с 14:00 до 16:00 посетители смогут порисовать мелками на асфальте.

Мастер-класс по многослойным слаймам ждет москвичей в хабе "Креатив" 19 августа в 18:00 и 23 августа в 19:00. Все желающие смогут сделать своими руками яркую и эластичную игрушку.

В 19:30 на роллердроме пройдет "Час с "Союзмультфильмом": гостям покажут сериал "Приключения Пети и Волка" – эпизоды "Дело о домовом", "Дело о Ктулху", "Дело о грибнице", "Дело о драконе и Георгии", "Дело о пушинке".

Кроме того, 20 августа с 10:00 до 11:45 там же можно будет свободно покататься на роликовых коньках под музыку. В этот же день в 18:00 в хабе "Креатив" можно освоить технику изготовления украшений из бусин под руководством специалиста на мастер-классе "Браслет из бусин".

21 августа в 18:00 в хабе "Развитие" всех желающих научат рисованию на воде в технике эбру. В 19:00 в хабе "Креатив" пройдет занятие по кастомизации шоперов. В 20:00 на большом экране роллердрома покажут фильм "Задира".

Нанести на лицо или ладони аквагрим в виде российского флага смогут гости мероприятия 22 августа с 12:00 до 20:00 на веранде. Также в этот же день в 17:00 в хабе "Креатив" состоится мастер-класс по росписи матрешки. В 19:00 продолжат тематику предметов русской культуры на занятии по созданию кокошника.

В субботу, 23 августа, в 14:00 пройдет занятие по созданию скетча "Шары". Художник покажет участникам техники и приемы эскизного рисования. На следующий день, 24 августа, в 16:00 гости могут присоединиться к пленэру "Закат". На занятии участники научатся передавать световоздушную перспективу и особенности освещения в разных условиях. В этот же день с 18:00 до 20:00 у хаба "Спорт" пройдет соревнование по гонкам на радиоуправляемых машинках. Победитель получит мерч проекта "Молодежь Москвы".

Мероприятия для всей семьи подготовили также павильоны "Зеленый маркет" на Болотной площади, "Ракета" на улице Рождественке и "Домашние животные" в парке "Ходынское поле".

Например, 20 августа в 15:00 в "Зеленом маркете" для детей проведут мастер-класс по конструированию. В этот же день на главной сцене павильона даст концерт группа Superhouse. В четверг, 21 августа, с 14:00 до 18:20 состоится мастер-класс по кастомизации кепки. Он будет проводиться ежечасно с интервалом 20 минут. Кроме того, в 14:30 пройдет занятие по созданию брелоков.

23 августа в 13:00 юные москвичи в арт-павильоне "Ракета" смогут собрать конструктор. Там же в 17:00 ребята будут рисовать вместе со сказочным героем Тапо. А в павильоне "Домашние животные" в 14:00 пройдет мастер-класс по сбору пазлов и мозаики.

Более того, 21 августа запланирована презентация первого официального сувенирного бренда города. С 14:00 до 19:00 взрослые и дети смогут научиться плести брелоки из шнурков, кататься на четырехколесных роликах, а также попробовать свои силы в классиках и баскетболе.

Посетить тренировку и поиграть в баскетбол можно на Петровском бульваре 19 августа с 17:00 до 18:00, а также с 22 по 24 августа с 19:00 до 20:00. Там же 24-го числа в 14:00 боксер Денис Лебедев проведет мастер-класс и сфотографируется со всеми желающими.

На Чистопрудном бульваре подготовили танцевальные занятия. По выходным на площадке также проводится детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы".

В частности, 20 августа в 17:00 на большой сцене пройдет очередное танцевальное занятие, а в 19:00 состоится мастер-класс по бачате. На средней сцене в 19:00 гости смогут научиться танцевать танго.

На следующий день в 19:00 на большой сцене ожидается мастер-класс Евгения Папунаишвили, а в 20:00 – занятие по латине. На средней сцене в 19:00 будут обучать движениям буги-вуги и линди-хоп.

22 августа в 17:00 на большой сцене запланировано танцевальное занятие, в 18:00 выступит школа-студия "Тодес", а в 19:00 состоится мастер-класс по бачате. На средней сцене в 17:00 проведут занятие по аргентинскому танго, а в 19:00 – по сальсе.

23 августа с 12:00 до 17:00 на большой сцене молодые танцоры поучаствуют в отборочном туре детских соревнований, а в 19:00 пройдет мастер-классу по модерн-свингу. На средней сцене в 17:00 будет занятие по аргентинскому танго, а в 19:00 – по сальсе.

24 августа в 18:00 на большую сцену выйдут артисты "Тодес", а в 19:00 научат танцевать сальсе-касино. На средней сцене с 12:00 будет проходить отборочный тур по брейк-дансу, в 19:00 там можно будет научиться танцевать бачату.

Каждый день после мастер-классов будут проводиться танцевальные вечеринки. Вход на них свободный.

На Тверском бульваре горожан ждут в летнем клубе "Москва". С 19 по 22 августа площадка будет доступна для посещения с 12:00 до 20:00, а с 23 по 24 августа – до 21:00. Там можно погрузиться в виртуальный автоспорт, поиграть в культовые игры на приставках, а также в пиклбол, городки и петанк.

На Страстном бульваре для детей подготовили творческий курс. 20 и 21 августа с 13:00 до 15:00 кураторы студии "Летал и Шагал" научат ребят видеть детали и понимать замысел художников.

На этой же локации с 20 по 24 августа с 12:00 до 19:00 юные москвичи смогут освоить азы живописи. Занятия пройдут на площадках "Арт-студия" и "Арт-мастерская". Помимо этого, с 12:00 до 20:00 их ждут баскетбол, арт-дом с наклейками и бизиборд-раскраски.

На площадке "Художественная мастерская" запланированы мастер-классы, на которых ребят научат рисовать этюды и цветочные натюрморты.

В выходные для всех желающих проведут спортивные игры. Например, 23 августа с 16:00 до 20:00 на стадионе "Авангард" и 24 августа с 14:00 до 18:00 в сквере имени Судакова состоится открытый турнир по юкигассену.

Также 23 августа с 16:00 до 20:00 в парке "Академический" и на следующий день с 11:00 до 15:00 на площадке у ротонды в центре сквера на бульваре Генерала Карбышева организуют игры в настольный хоккей, шахматы или таврели.

Более того, в "Академическом" парке и сквере имени Судакова в выходные можно присоединиться к турнирам по лазертагу и мини-ориентированию.

23 августа на площадке у районного центра "Место встречи "Баку" с 16:00 до 20:00 пройдут соревнования и эстафеты, а 24 августа с 16:00 до 20:00 на территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева можно будет поиграть в гигантские крестики-нолики и тетрис.

24 августа в 14:00 на Северном речном вокзале пройдет мероприятие "Стритбаскет-тур – Москва". В программе запланированы турнир по баскетболу 3 на 3, конкурсы, розыгрыши и другие активности.

Любители игры "Камень, ножницы, бумага" могут принять участие в чемпионате. Главная площадка находится на Тверском бульваре, но у горожан есть возможность выйти в число финалистов и в своем округе. Например, в ЮВАО играют с 15:00 до 20:00.

19 августа соревнование пройдет на Летней улице, 20 августа участников ждут на улице Генерала Кузнецова. 21 августа соревнования состоятся на Волгоградском проспекте, 22 августа – на проспекте 40 лет Октября. 23 августа к чемпионату можно присоединиться на Краснодарской улице. 24 августа в 12:00 на фестивальной площадке "Московских сезонов" на площади Славы пройдет финал.

В День государственного флага России, 22 августа, в парке "Зарядье" ожидается показ фильма "Добровольцы" 1958 года режиссера Юрия Егорова. Он состоится в рамках проекта "Кинолето в "Зарядье".

Между тем в кинопарке "Москино" в выходные с 12:00 до 19:00 на площадке "Уездный город" пройдут постановки сцены из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве". Вход на мероприятие осуществляется по билету.

Там же каждый час с 12:30 до 18:50 актеры будут показывать сцену из кинофильма "Вий" по мотивам повести писателя Николая Гоголя. Вход будет по билету.

На площадке "Самолет Ту-154" с 14:00 до 15:00 состоятся мастер-классы блогера-миллионника Димы Водного по созданию собственного бренда. Билет на мероприятие можно приобрести через "Мосбилет".

Кроме того, в "Театре Гонзаги" в выходные с 12:00 до 18:30 выступят фольклорная группа Red’ka, коллектив Amigos de Corazon и другие. Посетить выступления можно по входному билету в кинопарк.

До 24 августа на площадке между фонтанами "Каменный цветок" и "Дружба народов" на ВДНХ проходит гастрономический фестиваль "Вкусы России". Гости могут попробовать фермерские товары из разных регионов страны. Также для них подготовили свыше 5 тысяч национальных блюд.

Также 20 августа с 09:30 до 10:30 в детсаду "Фея" на Балаклавском проспекте для детей от 3 до 6 лет пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте проекта "Лето в Москве".

В этот же день с 17:00 до 18:00 детей приглашают на занятие по английскому языку "Лингвоигры", требуется предварительная регистрация.

22 августа в 12:00 проект "Книга в городе" приглашает гостей на площадку в Пушкинском сквере. Там пройдет мастер-класс по плетению браслета "Цвета России". С 13:30 до 14:30 там же будут дневные чтения книги Марины Бабанской "С востока на запад".

23 августа с 13:00 до 14:00 на площадке на Сретенском бульваре актрисы театра "МОСТ»" Анна Данц и Лиана Гоголева, а также зрители прочитают отрывки из произведений Антуана де Сент-Экзюпери.

Тем временем в биокластере ВДНХ начнут работу выставки "Жужжащий мир" и "Мир динозавров". Они откроются в павильонах № 28 и 17. Посетители смогут погрузиться энтомологию и понять важность насекомых, а также оказаться в воссозданных природных местах мезозойской эры на территории России.