Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 11:14 (обновлено 25.12.2025 13:08)

Транспорт

Движение закрыто на ряде набережных Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта временно закрыто сразу на нескольких набережных Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут проехать по Москворецкой и Кремлевской набережным. Данные участки можно объехать через Садовое кольцо.

Помимо этого, дорога перекрыта на Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережных, а также на набережной Академика Туполева. Вместо этого автомобилисты могут воспользоваться улицей Радио и Садовым кольцом.

Вместе с тем проехать нет возможности по Тверской улице от Бульварного кольца по направлению в центр.

Из-за ограничений водителей попросили быть внимательнее. Также их призвали заранее строить маршруты.

Ранее движение было затруднено на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Щелковского шоссе из-за аварии. Департамент транспорта Москвы уточнил, что после ДТП машина опрокинулась.

Из-за затруднений в том месте водителей попросили выбирать альтернативные маршруты. Однако спустя время движение на участке было восстановлено.

Движение перекрыли по 8 набережным Москвы

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика