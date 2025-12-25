Движение закрыто на ряде набережных Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта временно закрыто сразу на нескольких набережных Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут проехать по Москворецкой и Кремлевской набережным. Данные участки можно объехать через Садовое кольцо.

Помимо этого, дорога перекрыта на Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережных, а также на набережной Академика Туполева. Вместо этого автомобилисты могут воспользоваться улицей Радио и Садовым кольцом.

Вместе с тем проехать нет возможности по Тверской улице от Бульварного кольца по направлению в центр.

Из-за ограничений водителей попросили быть внимательнее. Также их призвали заранее строить маршруты.

Ранее движение было затруднено на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Щелковского шоссе из-за аварии. Департамент транспорта Москвы уточнил, что после ДТП машина опрокинулась.

Из-за затруднений в том месте водителей попросили выбирать альтернативные маршруты. Однако спустя время движение на участке было восстановлено.

