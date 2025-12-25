Движение затруднено на СВХ в районе Щелковского шоссе из-за аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение затруднено на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Щелковского шоссе из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Департамент уточнил, что после ДТП машина опрокинулась. В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.

Из-за затруднения движения в районе ДТП водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее пять человек получили травмы в результате аварии на востоке Москвы. Она произошла на пересечении улиц Перовской и Лазо. По предварительным данным, столкнулись машина скорой помощи и "Газель". В результате женщина-фельдшер и двое мужчин были госпитализированы.

