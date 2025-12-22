РИА Новости: пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пять человек получили травмы в результате ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы. Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб столицы.

"На пересечении улиц Перовской и Лазо, предварительно, столкнулись машина скорой помощи и "Газель", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина-фельдшер и двое мужчин госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на Большой Пироговской улице в столице столкнулись четыре легковых автомобиля. Из-за этого были перекрыты три полосы движения. В результате аварии пострадали четыре человека, включая ребенка. Одного пострадавшего деблокировали из машины пожарные, после чего передали его врачам. Установление причин и обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры ЦАО.