Четыре человека пострадали из-за ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Четыре человека, включая несовершеннолетнего, пострадали из-за ДТП в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На Большой Пироговской улице столкнулись четыре легковых автомобиля, из-за чего оказались перекрыты три полосы движения. Отмечается, что одного пострадавшего деблокировали из машины пожарные, после чего передали его сотрудникам скорой помощи.

Установление причин и обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода. ДТП произошло на улице Самуила Маршака в районе дома № 4. Автомобилист наехал на пешехода, который двигался по проезжей части. Он скончался от полученных травм.

