21 декабря, 20:54Происшествия
Четыре человека пострадали из-за ДТП в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Четыре человека, включая несовершеннолетнего, пострадали из-за ДТП в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
На Большой Пироговской улице столкнулись четыре легковых автомобиля, из-за чего оказались перекрыты три полосы движения. Отмечается, что одного пострадавшего деблокировали из машины пожарные, после чего передали его сотрудникам скорой помощи.
Установление причин и обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода. ДТП произошло на улице Самуила Маршака в районе дома № 4. Автомобилист наехал на пешехода, который двигался по проезжей части. Он скончался от полученных травм.