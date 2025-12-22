22 декабря, 18:07Происшествия
Момент ДТП на Перовской улице в Москве попал на видео
На кадрах видно, как столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль скорой помощи. От удара транспортные средства отбросило в разные стороны, а машина скорой помощи повалила на землю дорожный знак.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали, что в результате аварии пострадали 3 человека. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе пострадавших – фельдшер.
В столичной Госавтоинспекции добавили, что травмы различной степени тяжести также получили водитель скорой помощи и водитель Mercedes.
ДТП с машиной скорой помощи произошло 22 декабря. Уточнялось, что пострадавшие госпитализированы. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в ДТП в центре столицы пострадали 4 человека, включая несовершеннолетнего. На Большой Пироговской улице столкнулись четыре легковых автомобиля. Подчеркивалось, что одного пострадавшего деблокировали из машины пожарные.
"Газель" столкнулась с автомобилем скорой помощи на востоке Москвы