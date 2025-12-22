Момент ДТП на Перовской улице в Москве попал на видео

Видео: телеграм-канал SHOT

Момент ДТП на пересечении улиц Перовской и Лазо в Москве попал на видео. Фрагмент опубликован в телеграм-канале SHOT.

На кадрах видно, как столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль скорой помощи. От удара транспортные средства отбросило в разные стороны, а машина скорой помощи повалила на землю дорожный знак.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали, что в результате аварии пострадали 3 человека. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе пострадавших – фельдшер.

В столичной Госавтоинспекции добавили, что травмы различной степени тяжести также получили водитель скорой помощи и водитель Mercedes.

ДТП с машиной скорой помощи произошло 22 декабря. Уточнялось, что пострадавшие госпитализированы. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в ДТП в центре столицы пострадали 4 человека, включая несовершеннолетнего. На Большой Пироговской улице столкнулись четыре легковых автомобиля. Подчеркивалось, что одного пострадавшего деблокировали из машины пожарные.