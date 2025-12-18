Ряд маршрутов наземного транспорта скорректируют на севере Москвы с 20 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Некоторые маршруты на севере Москвы будут скорректированы с 20 декабря. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Таким образом, транспорт будет ходить чаще и быстрее довозить жителей и гостей столицы до ближайших станций метро, социальных и культурных объектов", – цитирует его пресс-служба Дептранса.

Маршруты № Т42 и 110 будут объединены в один маршрут № 442. Электробусы будут курсировать от станции метро "Рижская" до станции метро "Сокол" через стадион "Динамо" и жилую застройку.

На маршруте № 902 появится новая остановка. Она расположится рядом с ЖК "Алхимово". Благодаря этому жители смогут быстрее добираться до станции МЦД Силикатная.

Маршрут № 538 теперь работает с остановки "Улица Бочкова". Электробусы № 561 также будут там останавливаться. Таким образом, жители ЖК в Останкинском районе получат удобный и экологичный транспорт прямо недалеко от домов.



Ранее сообщалось, что электробусы вышли на два маршрута на юге Москвы. Экологичные машины теперь курсируют по маршрутам № 766 и 831, которые охватывают 17 станций рельсового каркаса и шесть районов города. Они также впервые поехали около Южного речного вокзала.