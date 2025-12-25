Форма поиска по сайту

25 декабря, 11:49

Город

Свыше 2,4 тыс домов капитально отремонтированы в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2025 году в Москве капитально отремонтировали свыше 2,4 тысячи домов, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Всего с 2015 года отремонтировали уже более 16 тысяч многоквартирных домов", – указал он.

Замглавы города также напомнил, что столичная программа капремонта стала одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Всего в нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью свыше 300 миллионов "квадратов".

Специалисты в рамках капремонта обновляют внешний вид здания, меняют инженерные коммуникации и лифты, ремонтируют входные группы, подъезды и крыши. При этом точный перечень работ для каждого конкретного дома определяется исходя из сроков службы инженерных систем и их состояния.

Капремонт продолжается и в зимний период – в это время выполняют работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на коммуникации в период отопительного сезона.

В частности, рабочие ремонтируют системы газоснабжения и электроснабжения, канализацию, противопожарную автоматику, подвалы, мусоропроводы и подъезды. При установлении теплой погоды специалисты приступят к обновлению фасадов и плоских крыш.

На особом контроле у специалистов находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянных проверок и своевременной замены.

"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации", – резюмировали в комплексе городского хозяйства.

Ранее стало известно, что на востоке столицы завершился капремонт еще 62 жилых зданий. Одним из объектов стал дом № 27 на Щелковском шоссе. Здесь применили технологию "мокрого фасада". Сначала рабочие расчистили стены, восстановили межпанельные швы и подготовили поверхность, установив кронштейны под кондиционеры.

