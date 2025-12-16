В Москве обновлены фасады 160 панельных домов позднесоветских серий

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В текущем году в рамках программы капремонта в Москве обновили фасады 160 панельных домов, облицованных плиткой, передал портал мэра и правительства столицы.

Такие здания, часто определяющие облик целых жилых кварталов, были особенно популярны в позднесоветский период, так как на тот момент были современными, функциональными и комфортными для жителей. Фасадные панели некоторых из них сразу при производстве обшивались керамической плиткой, но чаще всего они непригодны для ремонта.

Поэтому в Москве разработали свой стандарт капремонта таких фасадов при помощи нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Это позволяет не только улучшить внешний облик здания, но и сделать дом энергоэффективным.

В 2025 году завершился капитальный ремонт крыши и фасада 16-этажного дома, расположенного по адресу Загорьевский проезд, дом 5, корпус 2. Он выстроен по типовому проекту в 1982 году.

Сначала рабочие очистили фасад и удалили плитку, затем прочистили и загерметизировали швы, установили теплоизоляцию и окрасили панели в белый и зеленые цвета. Следом специалисты привели в порядок балконы, отмостку и подъезды, а на крыше заменили кровлю.

Аналогично капремонт завершился в 14-этажном здании по адресу улица Приорова, дом 30. Его возвели в 1994 году. Здесь специалисты привели в порядок фасад, кровлю, защитные ограждения и отливы, а также магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. В результате дом обрел облик в бежево-красном и светло-сером тонах.

Еще одно здание привели в порядок в Чукотском проезде. Дом 2 возвели в 1985 году по типовому проекту. Его фасад отличается ризалитами, в которых находятся кухни и места общего пользования. Домами этой серии застраивались спальные кварталы столицы с конца 1970-х годов. Капремонт затронул подъезды, отмостки, места общественного пользования и внешние стены здания. В итоге фасад окрасили в два оттенка синего и белый цвета.

Ранее на востоке Москвы завершили капитальный ремонт 62 жилых домов. Одним из объектов стал дом 27 на Щелковском шоссе. Здесь применили технологию "мокрого фасада".

Сначала рабочие расчистили стены, восстановили межпанельные швы и подготовили поверхность, установив кронштейны под кондиционеры. Затем фасад утеплили минераловатными плитами, нанесли несколько слоев грунтовки и армирующего состава, после чего выполнили декоративную отделку и покраску.

