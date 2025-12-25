"Роскосмос" анонсировал запуск 52 спутников с космодрома Восточный

Фото: roscosmos.ru

52 аппарата будут запущены на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

В числе прочего, в космос отправят аппараты "Аист-2Т" № 1 и № 2, разработанные и изготовленные в РКЦ "Прогресс". Спутники созданы на базе аппарата "Аист-2Д" и предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели.

В госкорпорации отметили, что, по сравнению с предыдущей версией, новые аппараты оснащены двигательной установкой, которая позволяет корректировать орбиту, а также имеют более долгий срок службы и быстрее отправляют информацию. Предполагается, что 2 спутника "Аист-2Т" будут создавать цифровые модели поверхности планеты и следить за чрезвычайными ситуациями.

Ранее ученые из РФ обозначили перспективный участок на Луне, который представляет наибольший интерес для возможного строительства лунной базы. Этот район будет подробно изучаться с помощью лунохода. Всего планируется запуск 6 автоматических лунных станций: 4 из них будут посадочными, а 2 – орбитальными.

